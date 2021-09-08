Bursa'da alkollü sürücüden polise 'Kelepçele beni' ısrarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri tarafından durdurulan ve yapılan kontrolde 2.40 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Bayram K., polise zor anlar yaşattı. Ekip otosuna binmek istemeyen Bayram K., Hadi beni kelepçele. Kelepçele diyerek polise direndi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde uygulama yapan trafik polisleri, 16 KDC 06 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araç sürücüsü Bayram K.'nın (53) yapılan testinde 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulanan Bayram K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istendi. Bayram K., ekip otosuna binmemek için direndi. Uyarıları dikkate almayan Bayram K., Hadi beni kelepçele. Kelepçele. diyerek polise zor anlar yaşattı. Güçlükle ikna edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.