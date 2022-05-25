Bursa’da dehşet! Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti | Video

Bursa’da bir şahıs tartıştığı kadını kurşun yağdırarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesindeki çardakta buluşan Erkan Talat Çetin (44) isimli şahıs ile Derya Kayra (37) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Çetin, yanında getirdiği tabanca ile kadına peş peşe ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesleri duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Çetin ve Kayra kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.