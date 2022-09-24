Video Yaşam Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video
Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video

Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video

24.09.2022 | 10:14

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Bursa'da düzenlenen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklananların sayısı 106'ya yükselirken, zanlıların uyuşturucu satışından elde ettikleri otomobilleri, daire ve nakit varlıklarına el konuldu.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 aydır devam operasyona 4 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla start verildi. Özellikle Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 66 farklı adreste yapılan operasyonda haklarında 48 ayrı dosyadan 132 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 132 kişi adliyeye sevk edildi. 2020 polis, 222 ekip otosu, 1 helikopter ve 3 İHA ile hava desteği, 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde 19 kilogram 122 gram esrar, 3 bin 786 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1599 adet ecstasy, 125 gram metamfetamin, 39 adet kartuş, 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 96 adet fişek ve ele geçirilen 369 bin 650 liraya el konulurken; mahkemeye sevk edilen zanlılardan 106'sı tutuklandı. 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçtan kaynaklanan mal varlığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1 daire ve 10 araca da el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu operasyonlarının aralıksız süreceğini, vatandaşların gördükleri şüpheli durumları 112 ihbar hattına bildirmeleri gerektiğini ifade ettiler.

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