Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tır ve kamyonların karıştığı zincirleme trafik kazasında, yol uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.
Korkutucu görüntülerin ortaya çıktığı kazada 2 kişinin yaralanması herkese derin bir nefes aldırdı. 5 aracın karıştığı kazanın ardından 2 şeritli yolun tek şeridi uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan korkutucu tablo ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
