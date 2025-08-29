Video Yaşam Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video

Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video

29.08.2025 | 12:05

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tır ve kamyonların karıştığı zincirleme trafik kazasında, yol uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesinde İzmir'den Bursa istikameti yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın karıştığı kaza da takip mesafesini ayarlayamayan sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Öndeki otomobilin aniden durmasıyla arkasındaki otomobil de frene bastı. Bir birlerine çarpmadıklarına sevinirken, arkadan gelen yüklü kamyon ve kamyonetler, peş peşe bir birine çarptı.

Korkutucu görüntülerin ortaya çıktığı kazada 2 kişinin yaralanması herkese derin bir nefes aldırdı. 5 aracın karıştığı kazanın ardından 2 şeritli yolun tek şeridi uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan korkutucu tablo ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

