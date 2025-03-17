Video Yaşam Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video
Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video

17.03.2025 | 08:42

Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli dahil oldu. Onlarca kişinin karıştığı kavga meydan muharebesine döndü. Jandarma ekipleri kavgayı ayırarak mahallede güvenliği sağladı.

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Olay saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yol vermeme nedeniyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kısa süre içerisinde büyüdü. Onlarca kişinin karıştığı kavgaya ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kavgayı ayırarak cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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