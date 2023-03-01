Büyük kısmı kapatılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi havadan görüntülendi | Video

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bölümü binalardaki deprem riski nedeniyle kapatılarak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının, yapım amacına uygun şekilde geçici süreyle Cerrahpaşa Tip Fakültesi'nin kullanımına verilmesi kararlaştırılmıştı. Ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dron ile havadan görüntülendi.