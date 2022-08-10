Büyükçekmece’de denizde yağış sonrası hortum oluştu! O anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sahte gelin JASAT'tan kaçamadı | Video 10.08.2022 | 16:37
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 19 gözaltı 10.08.2022 | 16:11
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 10.08.2022 | 15:55
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Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı | Video 10.08.2022 | 15:51
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor | Video 10.08.2022 | 15:36
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Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video 10.08.2022 | 15:51
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Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video 10.08.2022 | 15:43
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Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı | Video 10.08.2022 | 14:27
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Elazığ'da tuğla yüklü kamyon devrildi | Video 10.08.2022 | 13:00
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Buzdolabı ve araç kaputunda buldular! Tam 72 kilo ve 710 bin adet… | Video 10.08.2022 | 11:48
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Zeytinburnu'nda yan baktın kavgası kamerada | Video 10.08.2022 | 10:08
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Gümrük Muhafaza’dan 45 milyonluk robot süpürge operasyonu | Video 10.08.2022 | 10:53
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Gökyüzünü kızıla boyadı, görenler mest oldu | Video 10.08.2022 | 10:16
Büyükçekmece'de kuvvetli sağanak yağış sonrası denizde kısa süreli hortum oluştu. O anlar kameraya yansıdı.