Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Bayburt’ta buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.
Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.
Yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
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