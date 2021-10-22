Video Yaşam Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video
Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video

Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video

22.10.2021 | 14:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video 00:22
En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video 22.10.2021 | 15:33
Sarıyer’de silahlı saldırı: 2 yaralı 03:25
Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı 22.10.2021 | 14:27
Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video 00:29
Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video 22.10.2021 | 14:57
’Kapadokya Barbiesi’ kadınların umudu oldu 05:59
'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu 22.10.2021 | 14:24
Bahçelievler’de hastanede yangın paniği! | Video 01:58
Bahçelievler’de hastanede yangın paniği! | Video 22.10.2021 | 14:28
Antalya’da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeğin yanağını ve kulağını kopardı, babasını metrelerce sürükledi | Video 06:14
Antalya'da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeğin yanağını ve kulağını kopardı, babasını metrelerce sürükledi | Video 22.10.2021 | 14:15
Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı 01:20
Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı 22.10.2021 | 14:13
Alanya’da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 03:21
Alanya'da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 22.10.2021 | 14:00
O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’i darp ettiği anlar | Video 01:34
O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video 22.10.2021 | 13:26
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 02:03
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 22.10.2021 | 12:53
16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 06:19
16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 22.10.2021 | 12:39
3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 03:03
3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 22.10.2021 | 11:40
Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 00:13
Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 22.10.2021 | 12:42
Emekli öğretmen 4’üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu 05:13
Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu 22.10.2021 | 12:11
Kâğıthane’de narkotik operasyonu 21 şüpheli tutuklandı 00:33
Kâğıthane'de narkotik operasyonu 21 şüpheli tutuklandı 22.10.2021 | 12:17
Canan Karatay’ı dolandıranlar yakalandı! | Video 00:22
Canan Karatay'ı dolandıranlar yakalandı! | Video 22.10.2021 | 11:52
Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı 05:00
Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı 22.10.2021 | 11:35
Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü 02:37
Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü 22.10.2021 | 11:12
Bayrampaşa’da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı 01:49
Bayrampaşa'da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı 22.10.2021 | 10:57
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Ekim 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’da yeğeni ile kaçan karısına yalvaran kocaya tepki 18:05
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Ekim 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da yeğeni ile kaçan karısına yalvaran kocaya tepki 22.10.2021 | 10:54

Eyüpsultan’da kontrol yapan polis ekipleri durdukları araç içerisindeki şahısların üzerinde yaptığı araştırmada bir şahsın hırkasının şapka kısmında çakmak benzeri bir cihaz bulundu. Polis memuru inceleme yaparken çakmak ateş aldı. Çıkan kurşun polisin elini parçaladı

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Eyüpsultan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Devriye ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Bahçe Market önünde yapılan uygulama görevinde ekipler, 34 RP 8076 plakalı beyaz megan marka araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde bulunan Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov adındaki 3 şahısta kaba üst yoklaması yapıldı.

Arama Alakbar Quliyev isimli şahsın hırkasının şapka kısmında çakmak görünümlü ne olduğu anlaşılmayan bir cihaz bulundu. Şahıslar, ekiplerin cihazın ne olduğuna yönelik sorulan sorulara yanıt vermedi. Bunun üzerine E. Şahin isimli polis memuru inceleme yaparken cihazın üstüne bulunan düğmelere bastı. Cihazın ateş alması çıkan kurşun polis memurunun sağ elinin avuç içinden girip çıktı. Polis memurunun yaralanması olayı sonrasında konu hızlıca 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahale sonrası Şahin'i hastaneye kaldırdı. Polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yabancı uyruklu 3 şahıs polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınarak Alibeyköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonrasında şahısların kullandığı araç Beyköy Otoparkına çekildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA