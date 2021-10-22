Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video

Eyüpsultan’da kontrol yapan polis ekipleri durdukları araç içerisindeki şahısların üzerinde yaptığı araştırmada bir şahsın hırkasının şapka kısmında çakmak benzeri bir cihaz bulundu. Polis memuru inceleme yaparken çakmak ateş aldı. Çıkan kurşun polisin elini parçaladı

İstanbul Eyüpsultan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Devriye ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Bahçe Market önünde yapılan uygulama görevinde ekipler, 34 RP 8076 plakalı beyaz megan marka araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde bulunan Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov adındaki 3 şahısta kaba üst yoklaması yapıldı.

Arama Alakbar Quliyev isimli şahsın hırkasının şapka kısmında çakmak görünümlü ne olduğu anlaşılmayan bir cihaz bulundu. Şahıslar, ekiplerin cihazın ne olduğuna yönelik sorulan sorulara yanıt vermedi. Bunun üzerine E. Şahin isimli polis memuru inceleme yaparken cihazın üstüne bulunan düğmelere bastı. Cihazın ateş alması çıkan kurşun polis memurunun sağ elinin avuç içinden girip çıktı. Polis memurunun yaralanması olayı sonrasında konu hızlıca 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahale sonrası Şahin'i hastaneye kaldırdı. Polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yabancı uyruklu 3 şahıs polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınarak Alibeyköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonrasında şahısların kullandığı araç Beyköy Otoparkına çekildi.