Video Yaşam Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu | Video

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu | Video

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu | Video
21.10.2020 | 18:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu | Video 04:36
Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu | Video 21.10.2020 | 18:41
Karantinadaki hasta, başkasına ait HES koduyla seyahat ederken yakalandı | Video 00:49
Karantinadaki hasta, başkasına ait HES koduyla seyahat ederken yakalandı | Video 21.10.2020 | 18:41
Son dakika haberi... Bolu'da dehşet! Tuvalette doğum yapıp, bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 00:58
Son dakika haberi... Bolu'da dehşet! Tuvalette doğum yapıp, bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 21.10.2020 | 16:35
Son dakika haberi... İzmir'de otobüsün iki evin arasına sıkıştığı kaza kamerada! 6 yaralı 03:47
Son dakika haberi... İzmir'de otobüsün iki evin arasına sıkıştığı kaza kamerada! 6 yaralı 21.10.2020 | 15:44
Son dakika! İstanbul Beyoğlu’ndaki pompalı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Son dakika! İstanbul Beyoğlu’ndaki pompalı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.10.2020 | 15:27
Bilecik'te tarlasını için su çukuru açan vatandaş misket bombası buldu | Video 01:49
Bilecik'te tarlasını için su çukuru açan vatandaş misket bombası buldu | Video 21.10.2020 | 14:28
Zonguldak'ta polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru | Video 00:38
Zonguldak'ta polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru | Video 21.10.2020 | 13:54
Son dakika haberi... Kocaeli'de 78 yaşındaki adamdan genç kıza sapık saldırı | Video 00:07
Son dakika haberi... Kocaeli'de 78 yaşındaki adamdan genç kıza sapık saldırı | Video 21.10.2020 | 13:12
Son dakika! Adnan Oktar evlerine yapılan operasyonda bulunanlar şoke etti! 10 milyon dolarlık 03:40
Son dakika! Adnan Oktar evlerine yapılan operasyonda bulunanlar şoke etti! 10 milyon dolarlık 21.10.2020 | 12:08
İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandasına operasyon | Video 01:29
İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandasına operasyon | Video 21.10.2020 | 11:31
Son dakika haberi... Gündem olan İstanbul'daki skandal görüntülerle ilgili flaş hapis cezası istemi | Video 04:34
Son dakika haberi... Gündem olan İstanbul'daki skandal görüntülerle ilgili flaş hapis cezası istemi | Video 21.10.2020 | 11:31
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'deki laf atma cinayeti davasında flaş karar | Video 05:40
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'deki laf atma cinayeti davasında flaş karar | Video 21.10.2020 | 11:39
Adana'da cinsel istismara uğrayan kız çocuğundan yürekleri yakan açıklama O, benim... | Video 05:20
Adana'da cinsel istismara uğrayan kız çocuğundan yürekleri yakan açıklama "O, benim..." | Video 21.10.2020 | 10:08
Antalya'da kedi gibi miyavlayan karga, görenleri şaşırtıyor | Video 03:46
Antalya'da kedi gibi miyavlayan karga, görenleri şaşırtıyor | Video 21.10.2020 | 10:10
Müge Anlı 21 Ekim 2020 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kocasını genç kadınla şeftali yerken yakalayan kadına acı haber | Video 07:16
Müge Anlı 21 Ekim 2020 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kocasını genç kadınla şeftali yerken yakalayan kadına acı haber | Video 21.10.2020 | 10:21
Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçılarda bıçaklı saldırı | Video 00:44
Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçılarda bıçaklı saldırı | Video 21.10.2020 | 10:08
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:29
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 21.10.2020 | 09:56
Son dakika haberi... İstanbul'da yol kesip dehşet saçan şehir eşkıyası kamerada | Video 01:36
Son dakika haberi... İstanbul'da yol kesip dehşet saçan şehir eşkıyası kamerada | Video 21.10.2020 | 09:57
İstanbul Sultangazi'de marketten seçtiği pahalı ürünleri çalan hırsız kamerada 00:49
İstanbul Sultangazi'de marketten seçtiği pahalı ürünleri çalan hırsız kamerada 21.10.2020 | 09:44
İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video 05:54
İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video 21.10.2020 | 08:49

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çocuğuna camiyi sevdirmek için takla atıp cemaatle namaza duran baba ve oğlunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Baba Hasan Tongaz, “O an içimden gelen bir hareket oldu” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oğluna camiyi sevdirmek isteyen babanın takla atarak namaza durması, oğlunun da babasının hareketini tekrarlaması sonucu yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilmişti. Cemaatin namazın farzını kıldığı sırada oğlu ile içeri giren baba çorabını giydikten sonra takla atarak cemaatle namaza durdu. Babasını gören çocuk ise camii içinde birkaç tur attıktan sonra babasının yaptığı hareketi tekrar ederek oda namaza durdu. Yaşanan bu olay ise caminin güvenlik kamerasına yansırken yüzlerde ise tebessüm oluşturmuştu. Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba ile oğlunun görüntüleri sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

İÇİMDEN GELEN BİR HAREKET OLDU
Beğeni toplayan görüntüler sonrasında baba ve oğlu konu ile ilgili konuştu. Yunus Emre Camii imamı Ramazan Bardi'nin bir sohbetinden çok etkilendiğini kaydeden baba Hasan Tongaz, "Hocam her Perşembe güncel konulara değiniyor. Yine bu konulardan bir tanesi çocukların camiye gelmesi, cami hamuru ile yoğrulmasıydı, bu sohbetten çok etkilendik. Çocuğumla camiye geldiğimde çocukların olduğunu gördük, o an içimden gelen bir hareket oldu. Peygamber efendimiz (SAV) çocuklara camiyi sevdirebilmek için torunları namaz kıldığı sırada sırtına çıkmalarına müdahalede bulunmuyormuş. Bunun sebebi bize çocukların ne kadar önemli olduğunu göstermekti. Günümüzde en büyük sıkıntılarımızdan biri de çocukların camide olmayışı. Dışarıda nasıl kuş seslerinden keyif alabiliyorsak, cami içerisinde çocuk sesinden de zevk almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Camiye geldiğimde o çocukları gördüğümde ayrı bir heyecanlandım" dedi.

CAMİYE SEVEREK GELİYORUM
8 yaşındaki Talha Tongaz Çocuk, "Babam o şekilde hareketle namaza durunca, bende çoraplarımı giymeye çalıştım ve bende takla atayım dedim. Camiye severek geliyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

TAKLA ATTIĞINI GÖRÜNCE KAMERA KAYITLARINA BAKTIM
Yunus Emre Camii imamı Ramazan Bardi ise, "10 yıldır bu camide görev yapıyorum. Hasan arkadaşımız namaz kıldıktan sonra kamera kayıtlarına baktım. Takla atarak namaza geldiğini gördüm. Daha sonra Hasan arkadaşıma neden böyle yaptığını sordum. Yapmış olduğunuz bir sohbetten çocukların, gençlerin camiye gelmesini sağlayamazsak ileride bu daha zor olacağını, çocukları camide görünce etkilendiği ve keyif aldığı için yaptığını dile getirdi" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA