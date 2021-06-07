Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine PTT’den "Kişisel Pul Standı" | Video

Ziyaretçilerine açılan Çamlıca Kulesi’nde PTT tarafından kule maketinin yer aldığı fotoğraf standı kuruldu. Ziyaretçiler, kulenin yanında çektirdiği fotoğraflarla ‘kişiye özel posta pulu’ bastırabiliyor.

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, geçtiğimiz hafta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçi akınına uğraya Çamlıca Kulesi'nin 34. katında PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) tarafından 2 metre yüksekliğindeki 'Çamlıca Kulesi' maketinin yer aldığı fotoğraf standı kuruldu. Kuleye ziyarete gelen vatandaşlar, maketin yanında çektirdikleri fotoğraflarla 'kişiye özel posta pulu' bastırabiliyor.

Değerli Kağıtlar ve Müze Müdürü Hacer Gülen, "PTT olarak mağazamızı açtık. Çok heyecanlıyız. Ziyaretçilerimiz yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Ziyaretçilerimizin kule maketiyle birlikte fotoğraflarını çekiyoruz. Ve hemen baskı makinesinde dünyada geçerli olan posta gönderilerinde kullanabilecekleri pullarını basıyoruz. Kule görselinden oluşan kişisel pullarıyla postalarını hemen buradaki posta kutumuzdan gönderebiliyorlar. Heyecanlı ve mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İstanbul PTT Bölge Başmüdür Yardımcısı Bahtiyar Özcan ise, "Kulemiz bizim için çok önemli. Bu eserin içinde yer almaktan çok mutluyum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bunu bize kazandıran büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük bir eser" diye konuştu.