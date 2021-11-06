Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı

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Çanakkale Boğazı, gece saat 01.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Feribot seferlerinde ise iptaller yok.
Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişinde beklemeye başladı.
Feribot seferlerinde ise iptaller yaşanmadı.