Çanakkale’de otobüs kazası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var! | Video
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
06:18
16 yıldır yatağa bağımlı oğluna bakıyor | Video 11.05.2025 | 11:12
04:42
Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 11.05.2025 | 11:09
05:26
Marmara’nın turistik körfezi müsilajla kaplandı | Video 11.05.2025 | 11:09
01:07
Bıçakla saldıran adamın başında şişe kırdı | Video 11.05.2025 | 11:05
01:55
Tabelayı kapatan kamyonet kazanın kazaya neden oldu | Video 11.05.2025 | 10:49
01:13
Kahvaltı yüzünden eşini darp etti | Video 11.05.2025 | 10:49
02:13
Torununa muz almak isterken cüzdanından oldu | Video 11.05.2025 | 10:49
01:53
Emniyet şeridine reflektör yerine kasa koyunca yaşanan kaza kamerada | Video 11.05.2025 | 10:48
00:36
Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yürekleri ısıttı | Video 11.05.2025 | 09:58
02:35
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video 11.05.2025 | 09:58
00:34
Avcılar’da tekmeli yumruklu trafik kavgası kamerada | Video 11.05.2025 | 09:30
02:38
İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama anları kamerada | Video 11.05.2025 | 09:06
01:03
1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi | Video 11.05.2025 | 08:46
01:39
02:46
Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü | Video 11.05.2025 | 08:34
02:13
00:32
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video 10.05.2025 | 16:19
02:12
Sahte polislerin 3 milyon TL'lik vurgununa gerçek polis engeli | Video 10.05.2025 | 15:43