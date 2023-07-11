Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı | Video 11.07.2023 | 15:53 Çanakkale’de Güzelyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otobüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 13.35 sıralarında Güzelyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Çanakkale'ye içinde 5 yolcusuyla seyir halinde olan Ahmet Akkuş yönetimindeki Soma Seyahat'a ait otobüs, Güzelyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otobüs yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüs içinde bulunan yolculardan Yasemin Y. (44), Elif Nisa Y. (8), Ayşe Ç. (39), Halil K. (62) ve Öykü B. (31) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.