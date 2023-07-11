Video Yaşam Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı | Video
Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı | Video

Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı | Video

11.07.2023 | 15:53

Çanakkale’de Güzelyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otobüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 13.35 sıralarında Güzelyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Çanakkale'ye içinde 5 yolcusuyla seyir halinde olan Ahmet Akkuş yönetimindeki Soma Seyahat'a ait otobüs, Güzelyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otobüs yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüs içinde bulunan yolculardan Yasemin Y. (44), Elif Nisa Y. (8), Ayşe Ç. (39), Halil K. (62) ve Öykü B. (31) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı motokuryeyi otomobilin kaputunda sürükledi | Video 01:33
Tartıştığı motokuryeyi otomobilin kaputunda sürükledi | Video 11.07.2023 | 16:38
Adana’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 01:52
Adana’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 11.07.2023 | 16:37
Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı | Video 01:38
Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı | Video 11.07.2023 | 15:53
Darp edip kaydettiler, sosyal medyada yayınladılar | Video 03:38
Darp edip kaydettiler, sosyal medyada yayınladılar | Video 11.07.2023 | 15:47
Ümraniye’de minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı | Video 02:28
Ümraniye'de minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı | Video 11.07.2023 | 15:45
Bariyerlere çarpan otomobil köprü üzerinde ters döndü: 1 yaralı | Video 02:32
Bariyerlere çarpan otomobil köprü üzerinde ters döndü: 1 yaralı | Video 11.07.2023 | 15:18
Beyoğlu’nda kaza yapan iki araç yön levhasına çarptı: 1 yaralı | Video 02:30
Beyoğlu'nda kaza yapan iki araç yön levhasına çarptı: 1 yaralı | Video 11.07.2023 | 15:18
Fatih’te dehşet anları kamerada! Komşusunun evine baltayla saldırdı | Video 03:34
Fatih'te dehşet anları kamerada! Komşusunun evine baltayla saldırdı | Video 11.07.2023 | 14:44
Fatih’te dehşet anları kamerada: Komşunun evine baltayla saldırdı | Video 03:34
Fatih'te dehşet anları kamerada: Komşunun evine baltayla saldırdı | Video 11.07.2023 | 14:29
Burdur’da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:32
Burdur'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 11.07.2023 | 13:59
Kırmızı ışıkta geçen tır otomobili böyle biçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:16
Kırmızı ışıkta geçen tır otomobili böyle biçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.07.2023 | 13:57
Yolunu kesen eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı | Video 00:30
Yolunu kesen eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı | Video 11.07.2023 | 12:23
Aşiret düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı | Video 06:28
Aşiret düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı | Video 11.07.2023 | 12:56
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 asker yaralı | Video 01:57
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 asker yaralı | Video 11.07.2023 | 12:50
Pendik’teki 4 kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 02:00
Pendik’teki 4 kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 11.07.2023 | 12:21
Aydın’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 01:28
Aydın'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 11.07.2023 | 12:33
Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video 01:20
Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video 11.07.2023 | 12:33
Sakarya’da korkunç olay: Eşim buraya gelecek diyerek kendini yaktı | Video 00:21
Sakarya'da korkunç olay: "Eşim buraya gelecek" diyerek kendini yaktı | Video 11.07.2023 | 12:33
Askeri araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 01:20
Askeri araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 11.07.2023 | 12:05
Metrelerce uzunluktaki takı görenleri şaşırttı | Video 03:11
Metrelerce uzunluktaki takı görenleri şaşırttı | Video 11.07.2023 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA