Video Yaşam Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video

Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video

27.03.2023 | 10:26

Bursa'da 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği kazayla sonuçlanırken, kaza sonrası takla atan otomobiller güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kestel ilçesi kırsal Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı. Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı. Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 00:48
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 27.03.2023 | 10:26
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 00:34
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 27.03.2023 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.03.2023 | 10:15
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 06:13
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 27.03.2023 | 09:53
Sakarya’da terör operasyonu: 23 gözaltı | Video 00:35
Sakarya’da terör operasyonu: 23 gözaltı | Video 27.03.2023 | 09:59
Emniyetten 23 ekiple şok asayiş uygulaması | Video 01:42
Emniyetten 23 ekiple şok asayiş uygulaması | Video 27.03.2023 | 09:57
Bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cemaati camiye sokmadı! O anlar kamerada | Video 01:41
Bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cemaati camiye sokmadı! O anlar kamerada | Video 27.03.2023 | 08:59
Bağcılar’da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video 00:43
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video 27.03.2023 | 08:23
Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü | Video 02:02
Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü | Video 27.03.2023 | 08:21
Fatih’te 4 ay önce yanan tarihi metruk bina kısmen çöktü | Video 03:37
Fatih’te 4 ay önce yanan tarihi metruk bina kısmen çöktü | Video 27.03.2023 | 08:20
İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video 04:02
İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video 26.03.2023 | 14:33
Uyuyan köpeğe taş attı | Video 00:38
Uyuyan köpeğe taş attı | Video 26.03.2023 | 12:23
Kalp hastası taksici, sokak ortasında böyle darp edildi | Video 04:00
Kalp hastası taksici, sokak ortasında böyle darp edildi | Video 26.03.2023 | 12:23
İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video 01:36
İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video 26.03.2023 | 12:23
Baraj kıyısındaki köy sular çekilince ortaya çıktı | Video 04:45
Baraj kıyısındaki köy sular çekilince ortaya çıktı | Video 26.03.2023 | 12:23
İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video 02:54
İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video 26.03.2023 | 12:23
Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Elazığ’da! Hayatımda ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım | Video 04:20
Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Elazığ'da! "Hayatımda ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım" | Video 26.03.2023 | 10:00
Depremin merkezi Pazarcık’ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video 03:00
Depremin merkezi Pazarcık'ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video 26.03.2023 | 10:00
Et ve Balık Kurumunu taklit eden kasaba girenler, fiyatları görünce tepki gösterdi | Video 01:45
Et ve Balık Kurumunu taklit eden kasaba girenler, fiyatları görünce tepki gösterdi | Video 26.03.2023 | 08:30
Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video 03:07
Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video 25.03.2023 | 18:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA