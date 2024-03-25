Video Yaşam Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video
Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video

Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video

25.03.2024 | 16:11

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hızla gelen motosikletin, aracı görünce devrilip sürüklenerek çarptığı görüldü.

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Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Şandır'ın kullandığı 07 JY 416 plakalı motosiklet, Emre Suntu'nun kullandığı 07 BHC 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken, motosiklet yaklaşık 15 metre uzaklığa savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün otomobilin yola çıktığını fark ettiğinde çarpmamak için frene bastığı, motosikletin devrilip sürüklenerek otomobilin tekerine çarptığı görüldü.
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