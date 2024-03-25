Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hızla gelen motosikletin, aracı görünce devrilip sürüklenerek çarptığı görüldü.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün otomobilin yola çıktığını fark ettiğinde çarpmamak için frene bastığı, motosikletin devrilip sürüklenerek otomobilin tekerine çarptığı görüldü.
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