Çatalca’da ayçiçeği tarlasındaki cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı | Video
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Çatalca'da ayçiçeği tarlasında 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen 29 yaşındaki müteahhitin olayıyla ilgili olarak gözaltına aldığı 1’i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra taziyeye gidip aile ile tartıştığı öğrenildi.
17 BIÇAK DARBESİ
Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı.
CİNAYETTEN SONRA CENAZEYE KATILMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu. Polis cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra cenazeye katılan 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.