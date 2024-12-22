Çekmeköy'de polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede | Video
Çekmeköy'de sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrasında polis ekipleri ve sürücü yakınları arasında arbede yaşandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:54
Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi | Video 22.12.2024 | 09:02
02:01
00:42
00:50
02:30
04:29
02:38
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video 22.12.2024 | 08:32
01:01
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 21.12.2024 | 15:41
01:57
04:19
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video 21.12.2024 | 14:57
02:10
04:21
01:10
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video 21.12.2024 | 11:10
04:08
Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 18 yaralı | Video 21.12.2024 | 11:00
01:06
00:21
00:51
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video 21.12.2024 | 10:35
01:42
Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 20.12.2024 | 17:06
01:45
Dünürler mahkemelik oldu, Adliye'de yumruklar havada uçuştu | Video 20.12.2024 | 16:39
01:48
Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video 20.12.2024 | 16:19