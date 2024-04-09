Çekyata gizlenmiş 52 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 09.04.2024 | 14:59 Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda ev eşyası yüklü bir kamyonette yapılan aramada, çekyatın içine gizlenmiş halde 52 kilo 600 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, ev eşyası yüklü bir kamyoneti Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurdu. Kamyonette, narkotik köpeği 'Pako' eşliğinde yapılan aramalarda, çekyatın içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.G. ve İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanırken, İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.