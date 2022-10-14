Cemevine provakatif eylemi polis önledi | Video

Kayseri’de kendilerini sanatçı olarak tanıtan 5 kişinin Cemevine yönelik provakatif eylemini polis önledi. Cemevinini önüne balta, çanta ve tespih bırakan 5 şüpheli yakalanırken şüpheli çanta ise fünye ile patlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesinde bulunan Cemevinin önüne bir otomobille gelen 5 kişi, Cemevinin önüne çanta, balta ve tespih bıraktı. O anları kamera kaydına da alan şüpheliler daha sonra otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Cemevinin önünde şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, kendilerini sanatçı olarak tanıtan S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. adlı 5 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.