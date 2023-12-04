Çeşme'de şiddetli yağış etkisini gösterdi | Video
İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 05.00'te başlayan şiddetli yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. Çeşme'nin merkezinde meydana gelen yağış nedeniyle çarşıda su baskınları yaşandı. Gök gürültülü ve şiddetli yağışın etkisiyle hayat olumsuz yönde etkilendi.
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