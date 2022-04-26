Ceza yazılınca çılgına döndü, trafik polisini tehdit etti: "Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım!" | Video
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Esenyurt’ta trafik uygulamasında cep telefonu ile konuşuyor diye durdurulup ceza kesilen sürücü deliye döndü. Trafik polisi ile tartışan sürücü, “seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” diye tehditlerde bulundu. Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı.
"SENİ ALDIRACAĞIM"
Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, "Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım" diyerek ortalığı birbirine kattı. Polis memuru ile birbirine giren Tok'u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.