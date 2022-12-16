Video Yaşam Çıkan yangında evi küle dönmüş, bebeğini kaybetmişti. Kurada adını duyunca gözyaşlarına boğuldu | Video
Çıkan yangında evi küle dönmüş, bebeğini kaybetmişti. Kurada adını duyunca gözyaşlarına boğuldu | Video

Çıkan yangında evi küle dönmüş, bebeğini kaybetmişti. Kurada adını duyunca gözyaşlarına boğuldu | Video

16.12.2022 | 12:29

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Sivas’ta yıllardır ev hayalini kuran Gülfidan Altun, TOKİ konut kura çekimlerinde adını duyunca göz yaşlarına hakim olamadı, göz yaşlarına boğularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Sivas'ta yapılacak olan 2 bin 706 konutun kura çekimleri başladı. Kent Merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, noter eşliğinde yapıldı. 2 bin 706 konut için toplam 37 bin 955 başvuru yapıldı. Bugün; Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla Gürçayır, ve Yıldızeli ilçeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçeler uzak olduğu için katılımcılar kura çekimini yapılan canlı yayın üzerinden takip etti. Az sayıda kişi ise kurayı çekiminin yapıldığı salondan takip etmeye tercih etti. Kura çekimlerinde yıllardır ev hayali kuran Gülfidan Altun, adını görünce büyük sevinç yaşadı. Altun, gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek onu çok sevdiğini söyledi.

"EVİM VE İÇERİSİNDE Kİ BEBEĞİM YANDI"
İstanbul'da kirada oturduğu evi ile birlikte çocuğunun da yandığını söyleyen Gülfidan Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Ben bu evi çok istiyordum. Eşim gazi, çocuklarım küçük. Bir evim olsun kuru yerde de oturmaya razıyım. Ben geçmişte İstanbul'da oturuyordum evim yandı. Bebeğim içeride yandı. Daha sonra Sivas'a taşındım. Şuanda kirada oturuyorum bebeğimi tedavi ettiriyorum. Çocuğumun üstünden başvurumu yaptım. Rabbim şükürler olsun nasip etti. Allah herkese gönlüne göre versin. 4 tane çocuğum var bir tanesi yatalak" diye konuştu.

60 yıldır ev hayali kuran Hasan Saraç, "Allah Recep Tayip Erdoğan'a uzun ömürler versin" dedi. Kurada ev sahibi olmaya hak kazanan İbrahim Tüfekçi ise ev çıktığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

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