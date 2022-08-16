Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu | Video

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık ve kilo durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet, Sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A., dün akşam taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olup, hedeflenen kiloya ulaşan Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde Sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.