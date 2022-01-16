Video Yaşam Çöpten biber toplama görüntüleri olay yaratmıştı! Kadıköy'deki tantunici konuştu: "Personelimizin yaptığı video montajdır" | Video
Çöpten biber toplama görüntüleri olay yaratmıştı! Kadıköy'deki tantunici konuştu:

Çöpten biber toplama görüntüleri olay yaratmıştı! Kadıköy'deki tantunici konuştu: "Personelimizin yaptığı video montajdır" | Video

16.01.2022 | 12:58

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Kadıköy'de çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu. İşletme sahibi iddiaları reddederek, “Gerçek dışı bir videodur. Bunları benim çocuğum da yiyor” dedi.

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