Depremin ürküten yıkımı görüntülendi! Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu! | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, sarsıntının şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu. İşte o görüntüler...