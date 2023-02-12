Depremin ürküten yıkımı görüntülendi! Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu! | Video
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, sarsıntının şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu. İşte o görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:05
00:50
SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi | Video 12.02.2023 | 17:00
05:58
Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video 12.02.2023 | 16:26
05:24
00:11
03:51
01:12
138 saat sonra kurtarılan İkranur'un mutluluğu kamerada | Video 12.02.2023 | 15:49
03:26
02:06
01:46
01:12
03:27
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı | Video 12.02.2023 | 13:27
02:35
00:30
Şanlıurfa'da güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video 12.02.2023 | 14:15
00:56
01:48
Gönüllü arama kurtarma ekibi enkaz altından 8 kişiyi kurtardı | Video 12.02.2023 | 14:02
01:08
02:03
Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video 12.02.2023 | 13:44
03:11
AFAD gönüllüsü: "Baraj patladı yalanı, çalışmaları aksattı" | Video 12.02.2023 | 13:25