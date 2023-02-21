Video Yaşam Depremzede çocuk buz tutan gölette düştü, dalgıç polis kurtardı: Elinizi asla bırakmayacağız | Video
Depremzede çocuk buz tutan gölette düştü, dalgıç polis kurtardı: Elinizi asla bırakmayacağız | Video

Depremzede çocuk buz tutan gölette düştü, dalgıç polis kurtardı: Elinizi asla bırakmayacağız | Video

21.02.2023 | 16:11

Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya’da görevlendirilen dalgıç polislerinin buz tutan gölete düşen depremzede çocuğu kurtarma anını gösteren videoyu sosyal medyadan paylaşarak “Elinizi asla bırakmayacağız...” dedi. Dalgıç polisler tarafından kurtarılan afetzede çocuğa daha sonra bir oyuncak ayı da verildi. İşte depremzede çocuğun kurtarılma anları

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Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,7-7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ili etkiledi. Devlet tüm kuruluşlarıyla afet bölgelerine bulunurken, tüm Türkiye'de yardım seferberliği de başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı gibi bölgede güvenlik ve ihtiyaçlarla ilgili de görevlendirildi. EGM, çalışmalarını depremden etkilenen 11 ilde sürdürmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor.

DEPREMZEDE ÇOCUK BUZ TUTAN GÖLETE DÜŞTÜ
Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da ise ilginç bir kurtarma olayı yaşandı. 8 yaşındaki bir depremzede çocuk, Malatya'da buz tutan bir gölete oyuncağı düşünce oyuncağını almak için tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Buzlu gölet üzerinde adım adım ilerleyen afetzede çocuk, tam bu esnada buz parçalanınca gölete düştü.

DALGIÇ POLİS KURTARDI: "ELİNİZİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ..."
EGM'nin Malatya'da görevlendirilen dalgıç polisleri ise buz tutan gölete düşen depremzede çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Gölete atlayan dalgıç polisi çocuğu göletten kurtarmayı başardı. Bu anların görüntüsünü ise EGM sosyal medya hesabından paylaştı. EGM bu video paylaşımıyla birlikte, "Elinizi asla bırakmayacağız... Oyuncağını almak isterken buz tutan gölete düşen 8 yaşındaki depremzede çocuğumuzu, Dalgıç Polislerimiz kurtardı. Durmadan yorulmadan!" ifadelerini kullandı.

"BUNU SENİN GİBİ ÇOK TATLI BİR ÇOCUK GÖNDERDİ"
Depremzede çocuğa daha sonra polisler tarafından Malatya'ya afetzede çocuklara dağıtılması için gönderilen bir oyuncak ayı verildi. Polis, çocuğa oyuncak ayıyı verirken "Bunu sana veriyorum tamam mı? Buna iyi bakacaksın tamam mı? Bunu senin gibi çok tatlı bir çocuk gönderdi" dedi.

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