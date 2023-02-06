Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracıyla, minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan oğul, hayatını kaybeden annesinin elini son kez öperken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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