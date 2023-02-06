Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.02.2023 | 15:40 Deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracıyla, minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan oğul, hayatını kaybeden annesinin elini son kez öperken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin bir çok yerinden olduğu gibi Antalya'dan da bölgeye yardım ekipleri yola çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesinde kaza yaptı. Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan M'nin kullandığı itfaiye aracı siren çalarak, Gündoğdu Turizm yolundan, D-400 karayoluna çıkan Mustafa Ö., idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki, 4 kişi sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 78 yaşındaki Şükran Kulaksız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araç sürücüsü Mustafa Ö., ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aleyna Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada başından yaralanan Temel Ö., ise, sağlık ekiplerinin ve vatandaşların ısrarına rağmen yaşamını yitiren annesinin başından uzun süre ayrılmadı. Yüzünden yaralanan, burnundan kan gelen Temel Ö., annesinin elini öpüp cenazesi başında gözyaşı döktü. Temel Ö., uzun ısrarların ardından ambulansla hastaneye gitti. Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Şükran Kulaksız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.