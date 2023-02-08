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Depremzedelerle, hayatını kaybedenlerle böyle dalga geçti | Video

Depremzedelerle, hayatını kaybedenlerle böyle dalga geçti | Video

08.02.2023 | 11:10

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, depremde hayatlarını kaybeden binlerce vatandaşla dalga geçen kişinin görüntüleri büyük tepki çekti.

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