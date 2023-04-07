Video Yaşam “Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video

“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video

07.04.2023 | 09:43

“Dezenfektan” süsüyle sahte içki imal eden ve satan bir şebeke operasyonla çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Medikal" unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden "Dezenfektan" adı altında sahte içki imal eden ve satan bir şebekeye operasyon düzenledi. Etil alkol bidonlarını dezenfektan etiketleriyle kamufle eden ve imal ettikleri sahte içkileri kargo aracılığıyla farklı illere göndererek satan 33 kişinin yakalanması için yedi ayrı ilde 34 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 30 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri iki milyon 500 bin lira olan 14 ton 445 litre alkollü içki sıvısı, 927 içki kiti ve sahte içki nakliyesinde kullanılan bir araca el konuldu.

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