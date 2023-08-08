Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video
Konya'da zehir tacirlerine yönelik narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi. Şehir dışından kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenerek durdurulan başka bir araçta ise 25 bin 33 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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