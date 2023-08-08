Video Yaşam Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video
Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video

Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video

08.08.2023 | 13:00

Konya'da zehir tacirlerine yönelik narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi. Şehir dışından kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenerek durdurulan başka bir araçta ise 25 bin 33 uyuşturucu hap bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı mücadeleye devam ediyor. Polis ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği uygulamalarda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada aracın direksiyonunun altındaki kısma zulalanmış halde 500 gram bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu ham maddesi ile 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ham maddesinden 80 kilogram uyuşturucu elde edilebileceği ve 100 bin kişiyi zehirleyebileceği öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte araç içerisindeki 3 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin farklı bir çalışmasında ise, uyuşturucu sevkiyatı yapmak için il dışından geldiği tespit edilen bir otomobil durduruldu. Araç sürücüsü şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan otomobilde 25 bin 33 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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