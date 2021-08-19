Video Yaşam Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı | Video

Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı | Video

Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı | Video
19.08.2021 | 15:26

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Kahramanmaraş’ta diş ağrısı için ambulans çağırdığı iddia edilen bir kişi, ambulans gelmeyince 112 sağlık istasyonunu, ambulans ve sağlık çalışanlarının araçlarını taşladı.

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Olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Diş ağrısı için 112 acil çağrı merkezini aradığı iddia edilen İ.D. (29), hastaneye gitmek için ambulans istedi. Ambulans gönderilmediği için Narlı 112 sağlık istasyonu binasına gelen İ.D., sağlık görevlilerine hakaret ettikten sonra kaldırım taşları ile binanın camlarını kırdı. Daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri İ.D.'yi gözaltına aldı.

Sağlık çalışanlarının da karakola giderek şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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