Doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler ortaya çıktı | Video

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Gaziantep'te miras anlaşmazlığı nedeniyle iş yerini basan kuzenini silahla öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı kadın doğum uzmanı Bekir Çelik ile diğer şüpheli A.Ç., adli makamlara sevk edildi. Kuzen cinayetinin hemen ardından çekilen görüntüler de ise olay yerine ilk gelen trafik polisinin silah doğrultarak katil zanlısına 'teslim ol' deme anları ile maktulün can çekiştiği son anları yer aldı.
Şok görüntüler ortaya çıktı
Silahlı kavganın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde, doktorun silahla vurduğu A.Ç'nin yüzü kapak yerde yatması anı, elinde tabanca bulunan katil zanlısı doktorun sağa sola koşturması ve silah seslerini duyarak bölgeye gelen bir trafik polisinin 'teslim ol'' çağrısı ile doktorun gözaltına alındığı anlar da yer aldı. Olay anına ilişkin görüntülerde çevredeki bir vatandaşın, ayrıca can çekişen kuzen A.Ç'yi yerden kaldırmaya çalışması, başarılı olamayınca kucağında tutarak nabzına bakması da kayıt altına alındı.
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı
Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Bekir Çelik ile diğer şüpheli A.Ç., tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi. Adliye sevk edilen katil zanlısı doktor, adliye girişinde basın mensuplarının olayın neden ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.