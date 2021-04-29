Dolu aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar | Video

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Sivas’ta bir anda bardaktan boşalırcasına yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Neye uğradığını şaşıranlar kaçacak yer bulamadı.
Sivas'ta öğle saatlerinde hava güneşliydi. Güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Ancak bir anda bardaktan boşalırcasına dolu yağışı başladı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar kaçacak yer bulamadı. Dükkanların tentelerinin altına girenler dolunun dinmesini bekledi. Dolu yağışından saklanacak bir yer bulamayanlar ise koşarak kapalı bir yer aradı.
Dolu yağışına yakalan Serdar Yüksektepe ise havanın güneşli olduğunu ancak bir anda başlayan dolu yağışıyla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.