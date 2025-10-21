Düğün konvoyunda drift atan sürücüye 52 bin TL ceza
21.10.2025 | 08:52
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, düğün konvoyunda otomobille drift atan sürücüye 52 bin 187 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Gebze ilçesi D-100 kara yolu geçişinde düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, aracıyla drift attı. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sürücü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 52 bin 187 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
