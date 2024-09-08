Düğünde silah şovuna polis engeli: 6 maganda gözaltında | Video 08.09.2024 | 15:06 Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 düğün magandası, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yoğun silah seslerinin duyulması üzerine Emniyet Amirliği ekipleri olay yerine hızla müdahale etti. Yapılan incelemeler sonucunda 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti.