Video Yaşam Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video
Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video

Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video

21.10.2021 | 09:18

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Gaziantep'te bir düğün salonunda saz çalarken uğradığı saldırıda yüzüne tekme atılan ve sazı kırılan müzisyen Erdal Erdoğan, olayla ilgili konuştu. Canlı yayında uğradığı saldırıyı anlatan Erdoğan, Türk bayrakları ile donatılan sokak düğününde saz çalarak, ırkçı saldırı iddialarına tepki gösterdi.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 3 gün önce meydana gelen olayda müzisyen Erdal Erdoğan, saz çaldığı esnada tekmeli tokatlı saldırıya uğramış, saldırıda yüzüne tekme alan ve sazı kırılan Erdal Erdoğan'ın yaşadığı o anlar ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansımıştı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan olay, "ırkçı saldırı" olarak nitelendirilmiş ve özellikle HDP'li siyasetçiler, Erdoğan'ın Kürtçe şarkılar söylediği için saldırıya uğradığını öne sürerek durumu provoke etmek istemişti.

''ÇOK ÜZÜLDÜM''
Olayın ardından yeni bir saz alarak, düğünlerde şarkı söylemeye devam eden Erdal Erdoğan, suskunluğunu ise İhlas Haber Ajansı'na konuşarak bozdu. Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve saldırı olayının ırkçılıkla alakasının olmadığını dile getiren müzisyen Erdal Erdoğan, "Düğünler sanatını icra etmeye çalışan bir saz sanatçısıyım. Başımıza bir üzücü olay geldi. Bu yaşanan olaya çok üzüldük. Olmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. Ben bu durumu hayra yoruyorum çünkü Mevla'm neylerse güzel eyler. Bu olay nasıl gerçekleşti inanın bende bilmiyorum. Bu olayın nasıl cereyan ettiğinin cevabını bile kendimize veremedik. Her şerde bir hayır vardır. Olayın ırkçılıkla bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen Kürt'üm ve düğün sahipleri de Kürt'tü. Olay yaşanmadan öncede saatlerce biz Kürtçe şarkılar çaldık ve herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Ben siyasetten hiç anlamam bu olayın ırkçılıkla alakası yok. Bu olay medyada yer bulunca fazlasıyla ses getirdi. Bu süreçte bize destek olan farklı dil, din ve ırka mensup olan herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar bizim yanımızda oldular hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir olay yaşandı ve gerçekten bu olay benim için hayırlı oldu. Allah hiç kimseyi böyle bir olay yaşatmasın. Olayın ardından şikayetçi olduk ve hukuki süreç başlatıldı" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI ALTINDA ŞARKI SÖYLEDİ
Kürt sanatçı Erdoğan, Gaziantep'te bayraklarla donatılan bir sokakta gerçekleştirilen düğünde saz çalarak, ırkçılık iddialarına tepkisini gösterdi. Türk bayraklarının altında Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK
Yaşanan olayın ardından Erdal Erdoğan, birçok meslektaşından geçmiş olsun telefonu alırken, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu da Erdoğan'ı sahne aldığı düğünde ziyaret ederek destek verdi. Onurlu, sanatçı ve müzisyenlerinin siyasi ve ırkçı bir durum içerisinde olamayacağını belirterek, olayın sebebini ırkçılıkla bağdaştırmaya ve siyasallaştırmaya çalışanlara tepki gösterdi.

HDP'Lİ VEKİLE TEPKİ
Onurlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un yaşanan olayı Kürtlere yönelik ırkçı bir saldırı olarak lanse ettiğini belirterek, tepki gösterdi. Onurlu, ''Erdal kardeşimiz birkaç gün önce İslahiye ilçemizde bir düğünde çirkin bir saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayın ardından HDP'nin Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, yaptığı açıklama ve söylemlerde müzisyenin Kürtçe şarkı söylediği için saldırıya uğradığını söyledi. Olayın aslını ve astarını bilmeden Türk ve Kürt kardeşlerimiz için bir kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak ırkçılıkla alakalı bir olay yok. Türkiye'de Kürt-Türk sorunu yoktur hepimiz kardeşiz'' diye konuştu.

BAZI DÜĞÜNLERDE BİNGÖL ŞEWTİ, BAZILARINDA İSE ÖLÜRÜM TÜRKİYE'M OKUYOR
Onurlu, saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan'ı evinde de ziyaret ettiğini, bu ziyarette ise sanatçının kendisine, ''Bazı düğünlerde 'Bingöl Şewti' okuyorum bazı düğünlerde de 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısını okuyorum' dediğini hatırlatarak, sanatçıların siyasete alet edilmemesi için çağrıda bulundu.

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