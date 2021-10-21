Düzce'deki cinayetin katil zanlısı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

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Düzce'de Uğur Ay'ın (36) evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen şüphelinin, yanındaki 3 şahıs ile birlikte kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Uğur Ay isimli oğlundan 2 gündür haber alamayan baba Yılmaz Ay, Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanda yaşayan oğlunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca baba Ay, kapıyı kırarak içeri girdiğinde oğlu Uğur Ay'ın banyoda kanlar içinde kalan cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın cinayet olmasının anlaşılması üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Çevredeki güvenlik kameraları detaylı incelenerek, apartmana giren kişiler tek tek tespit edildi. Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen şüpheli A.N., polis ekipleri tarafından yakalandı. A.N. ve yanında bulunan diğer 3 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.