E-5'te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video
Beylikdüzü E-5’te seyir halindeyken dengesini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı.
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