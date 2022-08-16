Video Yaşam Ece Erken duruşma salonunda bayıldı! Sağlık durumu ile ilgili avukatından ilk açıklama geldi | Video
Ece Erken duruşma salonunda bayıldı! Sağlık durumu ile ilgili avukatından ilk açıklama geldi | Video

Ece Erken duruşma salonunda bayıldı! Sağlık durumu ile ilgili avukatından ilk açıklama geldi | Video

16.08.2022 | 13:15

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Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, “Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.

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Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada Ece Erken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül Adliye önünde açıklama yaptı.

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.

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