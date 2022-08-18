Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. Duruşmanın 3’üncü gününde sanıklar dinlenmeye devam edildi. Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Şafak’ın Alaattin Çakıcı'dan güç aldığını mı söylüyorsunuz” dedi.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlanmıştı. Duruşma bugün görülmeye devam etti. Tanık Fatih Sipahi, "Ece'ye kalsa herkes ceza alsın, ona göre bende ceza almalıyım" dedi.

"BİZİM KONUMUZ ORADA KAPANDI. KONU PARAYI AŞMIŞ"

Müşteki Suphi Malgaz beyanında, "Ben emlak işi yapıyorum. Yöneticim oturduğum binada bir daire satılacağını söyledi. Dairenin sahibi Kerem'in numarasını verdi, konuştuk ve dairenin satışı için anlaştık. Ben daireyi anlaştığımız miktardan fazlaya sattım. Daha sonra Gökhan beni aradı, 'Kardeşim sen bu işten 150 bin TL para kazanmışsın' dedi. Gökhan'a böyle bir durum olmadığını söyledim. Gökhan parayı istediğini söyleyerek hesap numarasını attı. Bu benim işim tabi ki para kazanacağım. Eski kiracım olan Kadir beni arayarak, 'Daire meselesi varmış oturup görüşelim' dedi. Şafak, Rober ve ben görüşmeye gittik. Şafak, Kadir'in kim olduğunu sordu. Kadir de 'Bu kim' dedi. Şafak 'Beni tanımıyor musun, ben koskoca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yum' dedi. Sonunda 65 bin TL bölüşeceğiz diye anlaştık. Ben göndereceğimi söyledim. Hiç bir sorun olmadan çıktık. Seccad, Şafak'ı aradı, 'sen bize gider mi yaptın' dedi. Şafak'ta 'öyle anladıysanız öyle olsun' dedi. Parayı bende iki gün sonra attım. Benim olayla alakam yoktur. Olay sabahı Rober beni aradı ve Şafak'ın vurulduğunu söyleyince olaydan haberim oldu. Hiçbir sorun olmadı aramızda, sanıklardan şikâyetçi değilim. Bizim konumuz orada kapandı. Konu parayı aşmış. Ben Şafak'ı üç dört yıldır tanıyorum, çok cesur çok delikanlı bir çocuktu kimsenin desteğine ihtiyacı yoktu" dedi.

"İNANAMADIM, ÇOK ŞAŞIRDIM, BİRİ ŞAKA YAPTI ZANNETTİM"

Duruşmada söz verilen maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, olay günü kardeşinin vurulduğuyla ilgili telefon geldiğini belirterek, "İnanamadım. Çok şaşırdım, biri şaka yaptı zannettim. Hastaneye gittik. Vefat ettiğini söylediler. Cenazeyle uğraştığım için bir süre konunun ne olduğuyla ilgilenmedim. Konuyu araştırmak için sağa sola sormaya başladım. 65 bin liralık bir olayın içine Şafak'ın avukat olarak girdiğine inanamadım. Bu işin içinde başka bir şey vardır diye düşündüm. Sonra bu acı gerçekle karşılaştık" şeklinde konuştu.

"BİZ BİR ŞEY YAPTIK, İNANAMADIK, PİŞMANIZ' DİYE BİR TAVIR GÖREMEDİM"

65 bin liralık mesele için bu olayın olduğunu anladığını dile getiren müşteki Mahmutyazıcıoğlu, "İki gündür izliyorum, bu olayın en büyük suçlusu emniyet, savcılık ve Şafak. Burada melekler ordusuyla karşı karşıyayız. Birçoğunun sabıkası belli. Mesele 65 bin lira meselesinden çıkmış. Şafak korkusu olmayan bir çocuktu, haksızlık karşısında ölçüsüz tepkiler veren bir insandı. Bu insanların hayatlarındaki en önemli şey korkutmak olduğu için Şafak'ın korkmamasını kendilerine yedirememişler. Korkusuzluğunu kendi üzerlerine alınmışlar. 2 gündür izliyorum, Bir olay meydana gelmiş herkes alkollü. 'Biz bir şey yaptık, inanamadık, pişmanız' diye bir tavır göremedim. Pişmanım tavrı hiçbirinin yüzünde yok. Olayın içinde olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"ESKİ TANIŞIRLAR, İLK MÜVEKKİLİDİR"

Sanık Serkan Dakman'ın avukat Engin Çelebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile olan ilişkisini söyleyince Celal Mahmutyazıcıoğlu karşılık vererek, " Eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelirdi" dedi. Ardından tekrar söz alan Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Şafak'ın Alaattin Çakıcı'dan güç aldığını mı söylüyorsunuz?" demesi üzerine avukat Çelebi, "Bu hayat tarzından beslendiğini söylüyorum. Siz aynı varsayımlarla buradaki kişileri itham ediyorsunuz" diye karşılık verdi.

ECE ERKEN'İN BİR SONRAKİ DURUŞMADA İFADESİ ALINACAK

Ece Erken'in avukatı, "Müvekkil üzüntüsünü yaşamaya devam etmektedir. Duruşmada da gördük, daha fazla dayanamadı baygınlık geçirdi. Mazeretli sayılmasını talep ediyoruz. Gelecek celse hazır edeceğiz, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

"SENİN İFADEN ÇOK ÖNEMLİ, SENİNLE İLGİLİ BİR ŞEY PAYLAŞMAM"

Tanık Fatih Sipahi duruşmada, "Ece'yi arkadaş ortamından tanıyorum. Bu olayla ilgili bir iki kez konuştuk. Beni aradığında telefonda ağlıyordu. Ece, katilleri Sipahi saklıyor diye sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Paylaşımdan dolayı bana hakaret içeren mesajlar geldi. Ece, 'bana ifade ver, senin ifaden çok önemli, seninle ilgili bir şey paylaşmam, seni aklarım ' dedi. Bildiklerimi anlattığımı yalan ifade vermeyeceğimi söyledim. Ece'ye kalsa herkes ceza alsın, ona göre bende ceza almalıyım. Burada suçsuz olan insanlarda var, Ece Erken televizyonda Fatih ifade vererek arkadaşlarını sattı dedi" dedi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya mahkeme heyeti tarafından öğle arası verildi. Aranın ardından beyanlar dinlenmeye devam edilecek.