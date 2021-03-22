Video Yaşam Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu | Video

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu | Video

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu | Video
22.03.2021 | 06:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu | Video 01:24
Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu | Video 22.03.2021 | 06:58
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti | Video 01:51
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti | Video 22.03.2021 | 06:46
TRT EBA TV 22 Mart 2021 Pazartesi Ders Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, ders tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (22 Mart 2021 Pazartesi) Ders Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, ders tekrarı yayın saatleri 22.03.2021 | 06:52
TRT EBA TV izle! 2 Mart Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise ders tekrarları... EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (2 Mart Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise ders tekrarları... EBA TV ders programı giriş ekranı 22.03.2021 | 06:31
TADİV'den Nevruz kutlaması | Video 01:52
TADİV'den Nevruz kutlaması | Video 21.03.2021 | 17:33
Şişli'de cep telefonu hırsızları kamerada | Video 01:03
Şişli'de cep telefonu hırsızları kamerada | Video 21.03.2021 | 17:31
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar | Video 04:24
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar | Video 21.03.2021 | 17:09
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı | Video 01:54
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı | Video 21.03.2021 | 16:31
Otoyolda feci ölüm | Video 01:48
Otoyolda feci ölüm | Video 21.03.2021 | 16:19
Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı | Video 02:59
Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı | Video 21.03.2021 | 15:27
NEÜ'den Azerbaycan’a destek videosu | Video 09:45
NEÜ'den Azerbaycan’a destek videosu | Video 21.03.2021 | 15:47
Olaydaki benzerlik ikinci cinayeti de aydınlattı | Video 00:49
Olaydaki benzerlik ikinci cinayeti de aydınlattı | Video 21.03.2021 | 15:36
Kazada parçalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı | Video 00:49
Kazada parçalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı | Video 21.03.2021 | 14:38
Yolu tıkayan otomobil imece usulü kaldırıldı | Video 00:34
Yolu tıkayan otomobil imece usulü kaldırıldı | Video 21.03.2021 | 14:22
Başkan Erdoğan'a 21 Mart sürprizi | Video 00:55
Başkan Erdoğan'a 21 Mart sürprizi | Video 21.03.2021 | 13:59
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 01:50
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 21.03.2021 | 13:50
2 yaşındaki çocuk, polisin dikkati sayesinde kurtuldu | Video 00:35
2 yaşındaki çocuk, polisin dikkati sayesinde kurtuldu | Video 21.03.2021 | 13:50
Otomobil bir anda böyle alev aldı | Video 01:43
Otomobil bir anda böyle alev aldı | Video 21.03.2021 | 13:42
Satın alınmayan marulu koyun sürüsüne yedirdi | Video 03:34
Satın alınmayan marulu koyun sürüsüne yedirdi | Video 21.03.2021 | 12:41
Park halinde duran aracın camını kırarak içindeki 2 buçuk milyon lirayı çaldılar | Video 05:47
Park halinde duran aracın camını kırarak içindeki 2 buçuk milyon lirayı çaldılar | Video 21.03.2021 | 12:19

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Boğaz Adası'nda sağ olarak kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü. Bugün de Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde yaptıkları aramada bir can yeleği buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının karaya çıkmış olabileceğini düşünerek adayı yeniden kontrol etti. Yapılan aramada 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulunarak kurtarıldı. Burada ekipler tarafından Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Seyyid tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEMİZ ŞU İÇİP OT YİYEREK HAYATTA KALMIŞ
Öte yandan 16 yaşındaki sığınmacının Yunan unsurları tarafından denize atıldıktan sonra yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, burada temiz su içip ot yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Kurtarılan sığınmacının emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA