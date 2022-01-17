Video Yaşam Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video
Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video

Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video

17.01.2022 | 15:13

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İzmir'de 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilerek eğlence mekanlarında satışa sunulacağı öğrenilen sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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