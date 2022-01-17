Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video

İzmir'de 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilerek eğlence mekanlarında satışa sunulacağı öğrenilen sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.