Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23 Elazığ’da yaklaşık 10 kişilik bir grup 1 kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. O anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Çarşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 kişilik bir gurup henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişiyi kovalamaya başladı. Grup sokakta yakaladıkları şahsı öldüresiye dövdü. Bir kişi ise eline geçirdiği duba ile şahsa vurdu. Şahsı tekme, tokat döven gurup ardından uzaklaştı. Bir süre yerde hareketsiz yatan şahıs ise ardından kalkarak gitti.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.