Video Yaşam Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor | Video

Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor | Video

Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor | Video
01.07.2021 | 00:17

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Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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