Video Yaşam Elazığ’da özel birey asker olmanın gururunu yaşadı | Video
Elazığ’da özel birey asker olmanın gururunu yaşadı | Video

Elazığ’da özel birey asker olmanın gururunu yaşadı | Video

17.05.2022 | 14:11

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Elazığ’da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel birey Saadettin Can için bir günlük temsili askerlik töreni düzenlendi.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, asker olmak isteyen özel birey Saadettin Can (48) için 'Temsili Askerlik Töreni' düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı kışlası içerisinde gerçekleştirilen törende asker olmayı çok isteyen Saadettin Can, bir gün boyunca askeri eğitim alarak yemin etti. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Can, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek temsili askerliğini ölümsüzleştirdi.

Düzenlenen 2022/1 tertip askeri temsil törenine katılarak kendilerini onurlandırdıklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, "Şahsım ve İl Jandarma Komutanlığı personeli adına şükranlarımı sunuyorum. Anayasa'mızda vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden ulusumuz için bir onur vesilesidir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu taşımaktadır. 183 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığımız saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen Saadettin kardeşimiz heyecan ve coşku ile asker elbisesini giymiş ve kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadır. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evladımızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gencimizin kendisine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır" dedi.

Askerliği her gencin yapması gereken bir görev olduğunu da aktaran İl Jandarma Komutanı Yıldız, "Bugün kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üstüne elini koyup ebediyete kadar sadık kalacağı askerlik yeminini etti. gönülden inanıyoruz ki sana ihtiyaç duyulduğunda yemin eden her vatan evladı gibi bu vatan için canını esirgemeyeceksin. Askerlik yemininin milletimize, ailene ve sana hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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