Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım | Video

Gelen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay önce, elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını söyledi. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da özür diledi.