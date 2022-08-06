Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım | Video
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Gelen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay önce, elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını söyledi. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da özür diledi.