Emniyet'ten uyuşturucu satıcılarının ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: 48 gözaltı | Video
Trabzon’da polis ekiplerince 53 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcılarının 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheli şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Serik'te yanan ev küle döndü, hamile kadın dumandan etkilendi | Video 20.03.2023 | 16:39
00:28
İstanbul'dan uyuşturucu getiren genç kadın tutuklandı | Video 20.03.2023 | 16:22
01:19
01:13
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı | Video 20.03.2023 | 16:00
01:16
Samsun'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı | Video 20.03.2023 | 16:00
05:26
Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulundu | Video 20.03.2023 | 15:51
00:45
Edremit’te AVM faresi 2 kişi polise yakalandı | Video 20.03.2023 | 15:48
01:13
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı | Video 20.03.2023 | 15:16
03:20
Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı 20.03.2023 | 15:00
03:22
00:45
Siirt'te sağanak; bağ ve bahçeler suyla doldu | Video 20.03.2023 | 14:30
00:58
03:30
26 metreden aşağıya düşen Özgecan'ın ölümünde korkutan şüphe | Video 20.03.2023 | 13:50
00:49
00:19
Apartman dairelerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 20.03.2023 | 13:30
00:51
Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeler havada uçuştu | Video 20.03.2023 | 13:30
01:05
04:53
Pakistan'ın ilk yardım gemisi Mersin'e geldi | Video 20.03.2023 | 12:52
01:25
Sele kapılan Fatma hemşirenin cansız bedeni bulundu, bebeği aranıyor | Video 20.03.2023 | 12:52