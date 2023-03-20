Emniyet'ten uyuşturucu satıcılarının ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: 48 gözaltı | Video 20.03.2023 | 16:20 Trabzon’da polis ekiplerince 53 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vakfıkebir, Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Narkotik timlerinin 4 aylık takibi sonucu şafak vakti 72 ekip, 310 personel, 6 PÖH, 3 Çevik Kuvvet timi, 1 drone ve 6 narkotik dedektör köpeği ile tespit edilen 53 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 48 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 655 gram kubar esrar maddesi, 95,2 gram sentetik kannobinoid maddesi, 8.5 gram skunk esrar maddesi, 4 adet sentetik ecza, 40 gram hint keneviri bitkisi tohumu, 5,25 gram metamfetamin maddesi,1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet dolu fişek, 8 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.Uyuşturucu satıcılarının 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheli şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.