Erzincan’da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu | Video
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Kara yolunda görev alan polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Yolun tamamen temizlenmesi ardından sürücülere geçiş izni verileceği öğrenildi.
Öte yandan yine kar yağışının etkili olduğu Erzurum merkez ve Tekman ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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