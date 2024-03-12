Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında "Koç" organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; “Mahzen-9” operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde düzenlenen ve elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek ele geçirilirken uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
02:38
02:19
02:05
Kayseri'de, 3 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.03.2024 | 08:44
01:32
6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi | Video 12.03.2024 | 08:37
02:32
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı | Video 12.03.2024 | 06:09
04:59
02:41
Küçük Ömer'in İstiklal Marşı coşkusu | Video 12.03.2024 | 06:08
04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü | Video 12.03.2024 | 06:07
01:22
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 12.03.2024 | 06:07
00:52
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı | Video 12.03.2024 | 06:09
00:55
Sancaktepe'de tartıştığı eşini öldürdü 11.03.2024 | 23:59
00:31
02:04
Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı 11.03.2024 | 18:25
00:31
Son Dakika: Tuzla'da fabrikada yangın! | Video 11.03.2024 | 16:28
03:20
Bartın'daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.03.2024 | 16:14
00:14
Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video 11.03.2024 | 16:18
01:52
03:02