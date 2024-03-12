Video Yaşam Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında "Koç" organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video
Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında

Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında "Koç" organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video

12.03.2024 | 09:32

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; “Mahzen-9” operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Erzincan'ın yanı sıra eş zamanlı olarak "Mahzen-9" operasyonları kapsamında İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiği bildirildi.

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde düzenlenen ve elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek ele geçirilirken uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video 01:59
Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında "Koç" organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video 12.03.2024 | 09:32
600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Piyasa değeri 20 milyon lira | Video 02:38
600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Piyasa değeri 20 milyon lira | Video 12.03.2024 | 09:30
İzmir’de eski koca dehşeti! Çaresiz kadının son sözleri, Kurtarın bizi oldu | Video 02:19
İzmir'de eski koca dehşeti! Çaresiz kadının son sözleri, "Kurtarın bizi" oldu | Video 12.03.2024 | 08:37
Kayseri’de, 3 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 02:05
Kayseri'de, 3 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.03.2024 | 08:44
6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi | Video 01:32
6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi | Video 12.03.2024 | 08:37
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı | Video 02:32
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı | Video 12.03.2024 | 06:09
Bakırköy’de feci kaza: Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti | Video 04:59
Bakırköy’de feci kaza: Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti | Video 12.03.2024 | 06:08
Küçük Ömer’in İstiklal Marşı coşkusu | Video 02:41
Küçük Ömer'in İstiklal Marşı coşkusu | Video 12.03.2024 | 06:08
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü | Video 04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü | Video 12.03.2024 | 06:07
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:22
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 12.03.2024 | 06:07
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı | Video 00:52
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı | Video 12.03.2024 | 06:09
Sancaktepe’de tartıştığı eşini öldürdü 00:55
Sancaktepe'de tartıştığı eşini öldürdü 11.03.2024 | 23:59
E5 Karayolu’nda iftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga kamerada 00:31
E5 Karayolu’nda iftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga kamerada 11.03.2024 | 22:09
Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı 02:04
Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı 11.03.2024 | 18:25
Son Dakika: Tuzla’da fabrikada yangın! | Video 00:31
Son Dakika: Tuzla'da fabrikada yangın! | Video 11.03.2024 | 16:28
Bartın’daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:20
Bartın'daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.03.2024 | 16:14
Ankara’da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video 00:14
Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video 11.03.2024 | 16:18
25 İlde “Narkoçelik-6” Operasyonları: 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütü çökertildi | Video 01:52
25 İlde “Narkoçelik-6” Operasyonları: 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütü çökertildi | Video 11.03.2024 | 15:56
Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video 03:02
Niğde’de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı | Video 11.03.2024 | 15:20
Başkent’te gümrük kaçakçılarına operasyon: 240 bin adet makaron ele geçirildi | Video 00:49
Başkent'te gümrük kaçakçılarına operasyon: 240 bin adet makaron ele geçirildi | Video 11.03.2024 | 15:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA